Александр Емельяненко провёл тренировку с Рамзаном Кадыровым

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко (23-7) провёл тренировку с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.



На данный момент Емельяненко продолжает подготовку к своему дебютному поединку в промоушене «Ахмат». 27 сентября в Москве ему предстоит сразиться с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом (39-19), известным под прозвищем Мондрагон.



Последний свой бой Александр Емельяненко провёл в 2014 году против Дмитрия Сосновского, от которого потерпел сокрушительное поражение.

Фото доступно в официальном «инстаграме» Емельяненко.