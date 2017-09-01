Коробков: бой с Ландеваром будет сумасшедшей вакханалией

Российский боец ММА Михаил Коробков дал свой комментарий к предстоящему бою с американцем Нейтом Ландеваром, который состоится в рамках турнира M-1 Challenge 83, запланированного на 23 сентября в Казани.

«Соперника посмотрел пока только внешне, ибо не люблю гонять и волноваться, просматривая бои оппонентов. Харизматичный парень, классная причёска, вызывающее поведение. Все как у типичного американского бойца, который любит делать шоу из поединков. Вообще думаю, мы бы с ним нашли общий язык в обычной жизни, судя по всему, он тоже любит валять дурака и дурачиться.

Честно, даже не знаю, что можно пообещать зрителям, так как сам не знаю, чего ждать от оппонента и от себя самого. Я думаю, это будет сумасшедшая вакханалия», — цитирует Коробкова Mixfight.