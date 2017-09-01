Арум подтвердил, что Пакьяо больше не будет боксировать в 2017 году

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, подтвердил, что его клиент, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, больше не выступит в этом году.

«Он хочет боксировать с Хорном в следующем году, и причина этому — его обязательства в сенате. И это правильное решение. Мэнни не будет в этом году боксировать ни с Хорном, ни с кем-либо другим», — приводит слова Арума BoxingScene.

Первый бой между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном состоялся 2 июля в Брисбене, победу в нём одержал филиппинец. Ожидалось, что реванш между бойцами пройдёт 12 ноября.