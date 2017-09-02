Тренер Ригондо: Ломаченко надо ещё много учиться, чтобы дойти до уровня Ригондо

Педро Диас, тренер Гильермо Ригондо, заявил, что Василий Ломаченко незаслуженно считается одним из лучших бойцов вне зависимости от веса. Также Диас остался недоволен сравнением Ломаченко с Мухаммедом Али, которое провёл промоутер Боб Арум.

«Это самые неуважительные слова, которые я слышал от промоутера. Как можно сравнивать Ломаченко с Али? Он пытается продать Ломаченко, но это неуважительно.

Не знаю, почему Ломаченко ставят так высоко, ему ещё многому надо учиться, чтобы выйти на уровень Риго. Рейтинг вне зависимости от веса… Если говорить об искусстве бокса, качестве боксёра, духе воина, то вы думаете о Мейвезере, Уорде, М.Гарсии, Т.Кроуфорде и Риго. И только сильно позже о Ломаченко", — цитирует Диаса Boxing Scene.