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Кирилл Кузьмин сразится с Вадимом Шабадашем на турнире M-1 Challenge 83

2 сентября 2017, суббота. 17:48 Бокс/ММА

23 сентября в Баскет-Холле, Казань, состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83. В его рамках пройдет бой в полутяжёлом весе между украинским бойцом ММА Вадимом Шабадашем (4-2) и россиянином Кириллом Кузьминым (2-0).

«За плечами у этих парней солидные достижения в любительском MMA, в профессиональном же они делают первые шаги. Бой между ними во многом определит развитие их дальнейшей карьеры, а это значит, что компромиссов в этом бою не будет», — сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.
Одним из главных боёв вечера станет поединок в полутяжёлом весе между экс-чемпионом Bellator Брэндоном Холси (9-3) и Михаилом Рагозиным (8-2).

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
2 сентября 2017, суббота
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