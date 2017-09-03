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Волков нокаутировал Штруве на турнире UFC Fight Night 115

3 сентября 2017, воскресенье. 00:42 Бокс/ММА

В Роттердаме состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 115, главным событием которого стал поединок между россиянином Александром Волковым и голландцем Стефаном Штруве. По итогам встречи победу техническим нокаутом в этом бою одержал россиянин. В третьем раунде Волков провёл успешную серию, после которой его оппонент оказался на полу. Россиянин бросился на добивание, и рефери был вынужден остановить встречу ввиду пассивной защиты голландца.

UFC Fight Night 115. Результаты турнира.
Александр Волков победил Стефана Штруве техническим нокаутом в третьем раунде
Сияр Бахадурзада победил Роба Уилкинсона (ТКО, второй раунд)
Марион Рено одержал досрочную победу над Талитой Оливейрой (ТКО, третий раунд)
Леон Эдвардс победил единогласным решением судей Брайана Берберена (29-28, 29-28, 29-28)
Даррен Тиль одержал победу по очкам над Бояном Великовичем (30-27, 30-27, 30-27)
Майрбек Тайсумов нокаутировал Фелипе Силву в первом раунде

Майкл Празерес победил Мэдса Бёрнелла удушающим приёмом в третьем раунде
Рустам Хабилов выиграл у Десмонда Грина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27)
Александар Ракич одержал победу по очкам над Франсимаром Барросо (30-27, 30-27, 30-27)
Забит Магомедшарипов победил Майка Сантьяго удушающим приёмом во втором раунде
Абдул-Керим Эдилов нокаутировал Бояна Михайловича (ТКО, второй раунд)
Тибаулт Гоути одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Эндрю Холбруком.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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UFC Александр Волков - ММА
Новости. Бокс/ММА
3 сентября 2017, воскресенье
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