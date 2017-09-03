Маргарито одержал победу над Карсоном Джонсом

В мексиканском городе Чиуауа прошёл вечер бокса, главным событием которого стала встреча между экс-чемпионом мира в полусреднем весе Антонио Маргарито и Карсоном Джонсом. Поединок прошёл в бескомпромиссной и открытой борьбе.

Во втором раунде, после столкновения головами, у мексиканца открылось рассечение над правым глазом. В конечном итоге, это во многом и решило исход встречи. В седьмой трёхминутке рефери прервал бой в связи с рассечением Маргарито, таким образом, итог боя определялся счётом зафиксированным на карточках судей после шести раундов.

На момент остановки судьи отдавали победу Маргарито — 67:65, 68:64, 67:65.