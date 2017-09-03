Арреола: Уайлдер — лучший в супертяжёлом весе

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Крис Арреола, заявил, что считает обладателя пояса по версии WBC Деонтея Уайлдера лучшим боксёром дивизиона.

«Лидерство в нашем дивизионе я отдаю Деонтею Уайлдеру, потому что он делает то, что от него все ждут. От него ждут нокаута, и он нокаутирует. Думаю, он выиграет у Джошуа. Деонтей — умный и атлетичный боксёр, и когда он даёт волю своим рукам, это выглядит прекрасно», — приводит слова Арреолы BoxingScene.

Последний на сегодняшний день поединок в карьере Арреолы состоялся как раз против Уайлдера. Тогда Деонтей справился с соперником досрочно.