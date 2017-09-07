Кудряшов: в бою Усика с Хуком всё будет зависеть от немецкого боксёра

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом мира WBO украинцем Александром Усиком и прежним обладателем этого титула немцем Марко Хуком, которым предстоит провести бой 9 сентября в Германии в рамках турнира World Boxing Super Series. Самому Кудряшову предстоит в рамках этого турнира сразиться с Юниером Дортикосом.



«Многое будет зависеть от Марко Хука. От того, какова его мотивация на сегодняшний день. Для меня лично фаворитом этого противостояния является Александр Усик, но если Хук готов драться так же, как в прежние времена, мы увидим очень зрелищный бой», — цитирует Кудряшова Allboxing.