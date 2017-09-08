Бой Мейвезер — Макгрегор установил рекорд продаж в PPV в Великобритании

Поединок между ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором и американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим, бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях, установил рекорд продаж по платным трансляциям (PPV) в Великобритании. Как сообщает британский телеканал Sky Sports, количество проданных платных трансляций превысило 1 млн (сумма выручки составила порядка $ 20 млн).



Поединок между Мейвезером и Макгрегором состоялся 26 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился досрочной победой американца в 10-м раунде. Для Макгрегора этот бой был дебютным в профессиональном боксе.

Предыдущий рекорд продаж в PPV в Великобритании установил бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, состоявшийся в апреле.