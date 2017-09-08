Летом 2018 года сборная России примет участие в турнире на Кубе

Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов рассказал, что на лето 2018 года запланировано участие национальной команды в турнире на Кубе.



«Мы планируем провести сборы в Казахстане с участием команд нескольких стран, — сказал Кравцов. — Наши боксёры должны спарринговать со спортсменами высокого уровня, а не со своими партнёрами, которых они уже знают. Также мы планируем принять участие в международном турнире на Кубе летом будущего года, туда планируется повезти несколько составов», — приводит слова Кравцова ТАСС.



Под руководством Кравцова сборная неудачно выступила на чемпионате мира 2017 года, состоявшемся недавно в Гамбурге, завоевав одну серебряную и одну бронзовую медали.