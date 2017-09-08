Мейвезер-старший: мой сын толком не тренировался перед боем с Макгрегором

Флойд Мейвезер-старший, отец бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, заявил, что его сын фактически не готовился к недавнему поединку с Конором Макгрегором.

«Флойд мог остановить Макгрегора гораздо раньше, если бы он хоть немного поработал. Флойд толком не тренировался перед этим боем, он просто разобрал этого парня на части. Просто представьте, что было бы, если он готовился к бою так, как он делал это всегда. В таком случае он бы остановил Конора гораздо раньше.

То, что увидел мир — это всего 50% того, что сейчас может делать Флойд. Вот насколько хорош мой сын. Если бы вы увидели настоящего Мейвезера, бой бы завершился ко второму раунду", — приводит слова Мейвезера-старшего BoxingScene.