Джошуа не против встретиться с Кличко через 10 лет в выставочном поединке

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, заявил, что вряд ли когда-нибудь забудет бой с Владимиром Кличко, а также добавил, что хотел бы встретиться с украинцем через 10 лет в рамках показательного выступления.

«В том поединке было всё. Обычно такие бои задают новые тренды. Эта встреча из тех, на которые я буду оборачиваться спустя много лет и буду её ценить точно так, как и сейчас.

В то же время я ещё не провёл бой в Африке, как это сделал Мухаммед Али. Было бы здорово организовать такое выступление. Даже если это будет выставочный бой через 10 лет. Возможно, это будет встреча с Кличко", — приводит слова британца Daily Star.