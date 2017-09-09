Курбанов завоевал интернациональный титул WBO, победив Хорвата

Россиянин Магомед Курбанов по очкам выиграл у чеха Степана Хорвата и завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. 12-раундовый поединок состоялся в Челябинске.

Юрию Кашинскому удалось защитить титул чемпиона Восточного региона WBO в весовой категории до 90,71 кг. Он выиграл у американца Гаррета Уилсона техническим нокаутом в девятом раунде.



Гасан Гимбатов по очкам победил грузина Торнике Пуричамиашвили в рейтинговом четырёхраундовом бою.