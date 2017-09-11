Фелпс: готов дать Макгрегору фору в 50 метров на стометровке

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс признал свой вызов чемпиону UFC в лёгком весе Конору Макгрегору шуткой. В то же время, американец готов к соревнованию с Макгрегором и не против предоставить ирландцу фору.

«Все продолжают ретвитить мою запись и фото. Я уже говорил, что это шутка. Но если он захочет поплавать, я не против. Я с ним посоревнуюсь. Если у меня будет полгода — год на подготовку, я смогу проплыть за 48 секунд. И не думаю, что он уложится в минуту. Так что я, вероятно, обгоню его, дав фору в 50 метров. Я бы рассмотрел такой вариант, если он захочет», — цитирует Фелпса National.