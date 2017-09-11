Хэй: найду способ победить Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй в очередной раз заявил о желании встретиться с действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, заявив, что ему по силам найти способ одолеть его.

«Травмированная нога в норме, и я уже выздоровел. После того как вернусь в декабре, буду готов зажечь. Я хочу провести бой с Джошуа. Если получу возможность встретиться с ним, то найду способ победить его. Он моложе и выше меня, но мне нравятся такие вызовы. Он номер один, и на то есть причина. Конечно, есть и другие чемпионы, такие как Уайлдер и Паркер, но у Джошуа есть всё, а я стремлюсь к бою с лучшим.

В бою с Пулевым он покажет бой мирового уровня. Пока он не встретился со мной, у него есть шанс объединить все титулы", — цитирует Хэя BoxingScene.