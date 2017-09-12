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Хаттон: в бою с Мейвезером не покидало ощущение, что меня подставили

12 сентября 2017, вторник. 12:39 Бокс/ММА

Экс-чемпион мира британец Рикки Хаттон признался, что его до сих пор не покидает ощущение, что в бою с Флойдом Мейвезером-младшим рефери намеренно ломал его тактику, не давая вести бой в привычной для него манере. Бой Хаттона с Мейвезером состоялся в декабре 2007 года и завершился победой американца техническим нокаутом.

«Люди благодарны за возможность сразиться с Флойдом Мейвезером, сражаться с кем-то вроде него. Но я пошёл на этот бой не ради этого. Депрессии добавили ощущения того, что рефери не был справедлив по отношению ко мне. Я чувствовал, что меня подставили. Я до сих пор чувствую, что мне не дали вести бой в тесном контакте. Меня расстраивало, что рефери постоянно кричал: «Брейк, брейк, брейк». По ходу боя я становился лучше и сильнее, но мы никогда не узнаем, что было бы, если бы мне дали шанс (вести бой в тесном контакте. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Хаттона Daily Star.

Источник: Daily Star Сообщить об ошибке
Теги
Рикки Хаттон Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
12 сентября 2017, вторник
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