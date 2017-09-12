Мейвезер: Канело может остановить Головкина ударами по корпусу

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, поделился ожиданиями от предстоящего поединка междуГеннадием Головкиным и Саулем Альваресом. По мнению американца, Канело получит шанс на победу в том случае, если начнёт работать по корпусу оппонента.

«Ему необходимо будет работать по корпусу. Если он будет пробивать в туловище, то он сможет остановить Головкина», — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

«Это не значит, что в этом слабость Головкина, но если начать работать по нижнему этажу, то откроется много вещей, которых никто не видел прежде», — добавил Флойд Мейвезер-старший.

Поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом пройдёт 16 сентября в Лас-Вегасе.