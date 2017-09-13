Смит: моя лучшая версия справится с лучшей версией Скоглунда

16 сентября в Ливерпуле пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет четвертьфинальный поединок Всмирной суперсерии бокса во втором среднем весе между Каллумом Смитом и Эриком Скоглундом.

В преддверии противостояния Смит заявил, что находит стиль ведения боя оппонента подходящим для себя, что позволяет ему быть уверенным в своей победе.

«У меня был отличный тренировочный лагерь. Я отлично себя чувствую и готов сделать свою работу в ближайшую субботу. Я смотрел много поединков Эрика. Мы знакомы с его сильными и слабыми сторонами. И если я буду придерживаться плана на бой, то лучшая моя версия возьмёт верх над лучшей версией Скоглунда.

Я выбрал его в соперники, потому что он подходит мне по стилю. Всегда здорово выступить перед родными зрителями, и я постараюсь показать лучшее выступление в карьере», — приводит слова Смита BoxingScene.