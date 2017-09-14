Джонсон и Борг проведут поединок 7 октября на турнире UFC 216

9 сентября в Эдмонтоне состоялся турнир UFC 215. Главным его событием должен был стать поединок чемпиона организации в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона и Рэя Борга. За два дня до поединка последний вынужден был отказаться от встречи, причиной чему стала вирусная инфекция.

13 сентября стало известно, что бой всё-таки состоится и будет проведён 7 октября на турнире UFC 216, сообщает MMA Fighting. В рамках того же шоу будет проведён титульный бой за звание временного чемпиона в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Кевином Ли.

Предполагалось, что именно эта встреча станет главным событием турнира. Теперь же, после внесённых в расписание коррективов, неизвестно, какой из двух титульных поединков возглавит вечер.