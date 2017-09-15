Бой Бетербиева с Коллингом перенесён на 11 ноября

Российский боксёр полутяжелого веса Артур Бетербиев проведёт свой следующий поединок 11 ноября, сообщает BoxingScene. Противостоять ему будет Энрико Коллинг, а победитель боя станет официальным претендентом на титул по версии IBF, которым владеет Андре Уорд.

Встреча состоится в рамках вечера бокса в калифорнийском городе Фресно. Главным событием этого турнира станет титульный бой между чемпионом мира по версии WBO во втором легчайшем весе Джесси Магдалено и официальным претендентом на пояс Сезаром Хуаресом.

Ранее сообщалось, что бой Бетербиева с Коллингом пройдёт 31 октября в Лас-Вегасе.