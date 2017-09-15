WBA назначила промоутерские торги по бою Бивол — Джек

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги на право организации боя между регулярным чемпионом мира в среднем весе американцем шведского происхождения Баду Джеком и обладателем пояса временного чемпиона россиянином Дмитрием Биволом. Торги назначены на 25 сентября, сообщает BoxingScene.



Баду Джек отнял титул WBA у британца Нейтана Клеверли, над которым одержал победу техническим нокаутом 26 августа. Для проведения этого боя Клеверли получил специальное разрешение у WBA, поскольку должен был проводить защиту в поединке с Биволом.