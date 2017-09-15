Кроуфорд готов подняться в 147 фунтов и нацелен на бой с Китом Турманом

Чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд (32-0, 23 KO) готов попытаться стать чемпионом в третьей для себя весовой категории.



В прошлом месяце Кроуфорд объединил в своих руках титулы WBC, WBA, IBF, WBO и IBO, одержав досрочную победу над Джулиусом Индонго. Впоследствии он освободил титул IBF, чтобы не проводить защиту в бою с Сергеем Липинцем. Теперь американец готов подняться в категорию 147 фунтов, где хочет встретиться с обладателем титулов WBC и WBA Китом Турманом.



«Категория 140 фунтов была для меня отличной, и я думаю, что теперь пришло

время подняться в 147 фунтов и проявить себя там. Прямо сейчас я рассматриваю возможность встречи с любым чемпионом. Но, в конце концов, Кит Турман является главной мишенью», — цитирует Кроуфорда BoxingScene.