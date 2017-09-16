Санчес: победив Альвареса, Головкин будет в одном бое от рекорда Хопкинса

Абель Санчес, тренер чемпиона мира WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина, уверен, что его подопечный побьёт рекорд Бернарда Хопкинса по успешным защитам титула.

«Бернард Хопкинс и Оскар де ла Хойя знают, как тяжело выступать в среднем весе. Оскар потерял титул в первой же защите, а Бернард поставил рекорд дивизиона по успешным защитам — 20. Но долго он не простоит. Хопкинсу потребовалось десять лет, чтобы побить рекорд Карлоса Монзона. После победы над Альваресом Головкин будет в одном бое от него. И сделает это всего за семь лет.

Альваресу и его команде было очень важно, чтобы они выходили на ринг последними. Нам важно только уйти с него последними. Хорошо, что в подготовке Альварес использовал криокамеру. На ринге Головкин его заморозит», — цитирует Санчеса Boxing Scene.