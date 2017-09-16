Мюррей: Головкин победит Альвареса техническим нокаутом

Британский средневес Мартин Мюррей уверен в победе Геннадия Головкина над Саулем Альваресом.

«Я дрался с Джорджем Грувзом, Артуром Абрахамом, Серхио Мартинесом и Феликсом Штурмом. И Головкин был намного лучше всех них. Каждый его удар силён, и по ходу боя они начинают тебя изматывать.

Я был ко многому готов, но больше всего меня удивило разнообразие его ударов и то, как он смог меня «открыть». В какие-то моменты Альварес сможет его перебоксировать, но в целом казахстанец слишком большой и сильный. Он победит техническим нокаутом", — цитирует Мюррея Boxing Scene.