Льюис: бой и близко не был к ничьей, Головкин — явный победитель

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис не согласился с решением судей зафиксировать ничейный результат в противостоянии Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Люьис считает, что победителем этого боя следовало бы назвать представителя Казахстана.



«Считаю, что Головкин — явный победитель этого боя. Понравилось, что Альварес достоял до конца, они сегодня оба выиграли.



Однко судьи приняли смешное решение. Оба боксёра могут уходить с ринга с высоко поднятой головой, но тут и близко не было ничьей», — написал Льюис в своём «твиттере».

Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей