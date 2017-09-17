Головкин нанёс больше точных ударов, чем Альварес

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. По его итогам судьи зафиксировали ничью. Статистика ударов говорит, что казахстанец нанёс оппоненту на 49 ударов больше, в то же время в процентоном соотношении Альварес был немного точнее.

Так, всего за бой Головкин выбросил 703 удара, 218 из которых оказались точными (31%). Альварес может записать себе в актив 505 выброшенных ударов, из которыз 169 пришлось в цель (33,5 %).

В 10 из 12 раундов Головкин нанёс сопернику больше ударов. Ещё в одной трёхминутке боксёры показали равное количество попаданий, и лишь во втором раунде Альварес попадал чаще, чем действующий чемпион.