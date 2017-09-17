Альварес: ничья меня разочаровала

Сауль Альварес подвёл итог противостоянию с Геннадием Головкиным, которое состоялось в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе.

«Я думал, что я победил. Мне кажется, я был лучшим на ринге. Я выиграл как минимум в семи или восьми раундах. У меня получалось контратаковать, и я пару раз потряс Головкина. Если мы будем драться второй раз, люди будут приветствовать это. Ничья меня разочаровала», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

Результат судейских записок в бою Альварес — Головкин 118:110 (Альварес), 115:113 (Головкин), 114:114.