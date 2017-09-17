Санчес: судье Бёрд нужно вернуться в школу и научиться судить

В 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе прошёл поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Встреча завершилась вничью, однако оценка судьи Бёрд, увидевшей победу мексиканца со счётом 118:110, заставила общественность говорить о предвзятом судействе.

После боя тренер Головкина Абель Санчес также высказал точку зрения по этому поводу.

«Думаю, что ей нужно всё начать заново. Судье Бёрд следует вернуться в школу и узнать, как нужно судить бои», — цитирует Санчеса Sports Illustrated.