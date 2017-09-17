Пакьяо пошутил о судьях боя Альварес – Головкин

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо пошутил по поводу судей боя между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который проходил в Лас-Вегасе и завершился вничью по итогам 12 раундов.



«Они привезли этих судей из Австралии?» — написал Пакьяо в своём «твиттере».

Этим филиппинец хотел сказать, что судьи несправедливо отняли победу у Головкина, равно как и в его собственном бою с Джеффом Хорном в Австралии судьи были несправедливы к самому Мэнни. В бою с Хорном Пакьяо утратил звание чемпиона мира по версии WBO.