Чавес-младший вернётся на ринг в ноябре в бою с Андре Дирреллом

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (50-3-1, 32 KO) объявил в соцсетях, что вернётся на ринг 11 ноября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Со слов мексиканца, его соперником будет американец Андре Диррелл (30-1-1, 24 KO), а сам бой будет проходить категории второго среднего веса (до 168 фунтов).



Последний раз Чавес выходил на ринг в мае текущего года против Сауля Альвареса. В бою, проходившем в оговорённом контракте промежуточном весе 164,5 фунта, Чавес потерпел разгромное поражение по очкам.