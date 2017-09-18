Кудряшов: Дортикос любит обострения, думаю, он не будет менять тактику

23 сентября в Сан-Антонио (США) состоится четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе между обладателем титула WBC Silver Дмитрием Кудряшовым и чемпионом мира по версии WBA Regular Юниером Дортикосом. Менее чем за неделю до противостояния россиянин поделился ожиданиями от него.

«Дортикос заявлял, что сперва присмотрится ко мне, после чего планирует нокаутировать. Хочу посоветовать ему, чтобы он не просмотрел самое интересное, когда будет присматриваться. Нокаутирующий удар есть и у меня. Он боксёр, который любит обострения, который идёт на обострение. Думаю, в этом бою он не будет менять тактику», — приводит слова Кудряшова сайт промоутерской компании «Мир бокса».