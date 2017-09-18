Официально: Уайлдер и Ортис проведут бой 4 ноября

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) и один из сильнейших представителей дивизиона, официальный претендент на титул WBA Super Луис Ортис (27-0, 23 КО), проведут бой 4 ноября в Бруклине на арене Barclays Center, сообщает BoxingScene.

В среду состоится первая пресс-конференция, посвящённая поединку. В андеркарде этого боя встречи проведут экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс и претендент на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец.

Деонтей Уайлдер предыдущий поединок провёл в феврале этого года, нокаутировав Джеральда Вашингтона. Для американца это будет уже седьмая защита титула. Что касается Ортиса, в последний раз он появлялся в ринге в декабре минувшего года и досрочно победил Тони Аллена.