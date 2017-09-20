20 января Макдональд поборется за титул чемпиона Bellator

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Рори Макдональд, выступающий ныне в Bellator, проведёт следующий поединок 20 января в Инглвуде, где встретится с чемпионом организации в полусреднем весе Дугласом Лимой, сообщает MMA Fighting.

Для Макдональда это будет всего второй бой под эгидой Bellator. Дебют в промоушене он провёл в мае, когда эффектно победил Пола Дэйли.

Что касается Лимы, то его предыдущий поединок состоялся в июне этого года на турнире Bellator NYC, когда он защитил титул чемпиона в бою с Лоренцом Ларкиным.