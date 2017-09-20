Ортис: я устал от болтовни Уайлдера

4 ноября в Бруклине состоится поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом. На пресс-конференции, посвящённой бою, кубинец заявил, что устал от постоянных разговоров американца, и рассказал о намерениях дать ему свой ответ на ринге.

«Уайлдер очень много болтал обо мне и о самом бое. Я устал слушать это. Я не силён в разговорах. Я предпочитаю говорить на ринге, в этом и состоит мой план. Я уважаю соперника, он жёстко бьёт, но и я это могу. У нас получится отличный бой. Не могу дождаться того дня, когда мы выйдем на ринг и я заткну ему рот на глазах заполненной арены Barclays Center», — цитирует кубинца BoxingScene.