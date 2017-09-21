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Шлеменко: Рагозину нужно причинить Холси сильную боль

21 сентября 2017, четверг. 11:40 Бокс/ММА

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о подготовке Михаила Рагозина к бою с Брэндоном Холси, который состоится 23 сентября в рамках турнира M-1 Challenge 83. Также россиянин рассказал о своей предстоящей встрече с Гегардом Мусаси, запланированной в рамках шоу Bellator.

«Я очень хорошо знаю знаю Холси, я знаю, что он терпеть боль не будет. Поэтому ему нужно сделать очень больно. Над этим мы с Мишей и работаем.

Насколько Михаил готов психологически, мы сможем определить только после того, как пройдёт бой. Пока я вижу, что подготовка у нас идёт по плану, пока всё получается. Миша потихоньку набирает отличную форму. Довольно хорошо стал защищаться от проходов в ноги. Если в начале подготовки его довольно легко было перевести в партер проходом в ноги, то сейчас это сделать почти невозможно», — рассказал Шлеменко в видеоинтервью пресс-службе M-1 Global.

Видео доступно на официальном канале M-1 Challenge в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Шлеменко M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
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