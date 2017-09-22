Уорд: если у тебя нет желания, ты не должен быть в ринге

Чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд прокомментировал своё решение о завершении карьеры, отметив, что отсутствие желания продолжать боксировать стало ключевым фактором при его принятии.

«В общей сложности я пробыл в боксе 23 года. Как вы, наверное, слышали, единоборства забирают у человека очень много. Это своеобразный аккумулирующий эффект от всех тренировок и боёв. Когда приходит чувство, что тело не отвечает на нагрузки, начинает пропадать и желание.

А когда пропадает желание и физическая способность тренироваться так, как ты считаешь нужным, то ты не должен быть в ринге. Моей конечной целью всегда было уйти из спорта, а не довести дело до того, что спорт сам заставит меня завершить карьеру. И у меня есть возможность выполнить цель", — приводит слова Уорда BoxingScene.