Кудряшов вернётся на ринг не раньше весны 2018 года

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов, уступивший минувшей ночью нокаутом в четвертьфинале всемирной боксёрской суперсерии Юниеру Дортикосу, вернётся на ринг не раньше чем через полгода. Об этом заявил промоутер спортсмена — Андрей Рябинский.

«Конечно, развитие за пределами суперсерии для него есть. Это его второе поражение, причём за первое он взял реванш. Боксёры проигрывают бои, это нормальная история. Вероятно, Кудряшов вернётся на ринг не раньше весны», — цитирует Рябинского ТАСС.