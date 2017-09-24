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Кудряшов вернётся на ринг не раньше весны 2018 года

24 сентября 2017, воскресенье. 14:38 Бокс/ММА

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов, уступивший минувшей ночью нокаутом в четвертьфинале всемирной боксёрской суперсерии Юниеру Дортикосу, вернётся на ринг не раньше чем через полгода. Об этом заявил промоутер спортсмена — Андрей Рябинский.

«Конечно, развитие за пределами суперсерии для него есть. Это его второе поражение, причём за первое он взял реванш. Боксёры проигрывают бои, это нормальная история. Вероятно, Кудряшов вернётся на ринг не раньше весны», — цитирует Рябинского ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Андрей Рябинский Дмитрий Кудряшов — боксёр
Новости. Бокс/ММА
24 сентября 2017, воскресенье
14:38 Кудряшов вернётся на ринг не раньше весны 2018 года
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13:51 В полуфинале суперсерии Дортикос хочет встретиться с Гассиевым
12:39 Кудряшов: у меня нет оправданий
12:20 Кэмпбелл: думал, что победил Линареса
11:53 Команда Х. Фьюри намерена оспорить результат боя с Паркером
11:27 Паркер: мои удары были тяжелее, чем у Фьюри
10:56 Джейкобс проведёт поединок с Ариасом
10:37 Баду Джек отказался от титула WBA, промоутерские торги с Биволом отменены
10:11 Линарес справился с Кэмпбеллом, сохранив чемпионский титул
09:37 Bellator 183: Фрейре победил Хендерсона, Дэйли нокаутировал Ларкина
09:26 Рябинский: у Кудряшова были шансы в бою с Дортикосом
09:17 Дортикос: думал, бой продлится немного дольше
08:27 Кудряшов: я уже падал и поднимался, спасибо всем за поддержку
06:29 Дмитрий Кудряшов проиграл нокаутом Юниеру Дортикосу в 1/4 WBSS
01:49 Паркер победил Фьюри и защитил титул чемпиона мира по версии WBO
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21:47 Дэвис попал под следствие из-за нападения при отягчающих обстоятельствах
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19:37 Дигейл хочет встретиться с победителем Всемирной суперсерии
18:32 Ковалёв: я мал для первого тяжёлого веса
17:22 Кроуфорд хочет провести бой с Гарсией только в полусреднем весе
16:52 Ортис: нокаутирую Уайлдера, а затем приду за Джошуа
15:26 Джейкобс: Сондерс убегает от меня и напуган до смерти
14:39 Взвешивание Bellator 183: Хендерсон и Фрейре показали почти равный вес
14:23 UFC Fight Night 117: Сен-Прю победил Оками удушающим приёмом в первом раунде
13:39 Х. Фьюри: уверен, что смогу объединить титулы в своей весовой категории
12:42 Кудряшов лишь со второй попытки показал нужный вес перед боем с Дортикосом
11:58 Хилберто Рамирес сумел сохранить титул чемпиона мира во втором среднем весе
10:57 Промоутер Головкина: Альвареса никогда ещё так не освистывали свои же фанаты
10:03 Оскар Вальдес защитил титул чемпиона мира в полулёгком весе
01:53 А. Емельяненко завершает подготовку к бою с Дос Сантосом
00:04 Х. Фьюри: если говорю, что нокаутирую Паркера, то сделаю это
22 сентября 2017, пятница
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21:53 Дрозд: шансы Кудряшова и Дортикоса можно оценить как 50 на 50
21:44 Лебедев: в бою с Дортикосом Кудряшову важно показать советскую школу
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