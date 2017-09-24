29 сентября в Москве состоится турнир Fight Nights Global 74

29 сентября промоутерская компания Fight Nights Global снова возвращается в столицу России со звёздным по составу турниром Fight Nights Global 74, в рамках которого на арене ГЦКЗ «Россия» в «Лужниках» состоится 10 поединков.

В главном бою вечера зрителей ждёт российско-американское противостояние в виде поединка между Николаем Алексахиным (18-5-0) и Майклом Грэйвсом (6-0-1).

«Брянский спортсмен закрыл поражение от Сайгида Изагахмаева победой над Ясуби Эномото, вновь став участником титульной гонки. Майкл Грэйвс — непобеждённый боец из Флориды, запомнившийся поклонникам смешанных единоборств тремя поединками в UFC (две победы, одна ничья)», отмечается в пресс-релизе Fight Nights Global.

В рамках запланированного турнира остоится возвращение в клетку любимца российской публики «Швейцарского Самурая» Ясуби Эномото (16-9-0). На этот раз он встретится в клетке с непобеждённым российским проспектом Алиасхабом Хизриевым (8-0-0). В какой-то степени встреча в клетке с Эномото будет судьбоносной для бойца Eagles: победа выведет Алиасхаба на титульный бой, а поражение откинет далеко назад в рейтинге.

Также в этот вечер зрители увидят возвращение в клетку «Императора» из Армении Давида Хачатуряна, принципиальный поединок между Шарамазаном Чупановым и звездой казахского ММА Ержаном Эстановым, супербой Гаджи Рабаданов — Ади Алик и много других интересных схваток.