Бенавьедес хочет объединительного боя с Рамиресом

Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе Давид Бенавьедес заявил, что хотел бы провести объединительный поединок с обладателем пояса по версии WBO Гилберто Рамиресом.

«Он мексиканец, а я мексиканец, рождённый в США. Иногда коренные мексиканцы смотрят на нас как на поддельных. Но мы с Рамиресом друзья. Если мы проведём с ним бой, это будет захватывающее зрелище, потому что он хорошо знаком с моим стилем, а я знаю его манеру», — цитирует Бенавьедеса BoxingScene.

Бенавьедес завоевал титул 8 сентября в бою с Рональдом Гаврилом, одержав победу раздельным решением судей.