Перес: я выиграю Суперсерию и не вижу того, кто бы ещё мог сделать это

30 сентября в Риге состоится четвертьфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии между чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Марисом Бриедисом и Майком Пересом.

Последний в преддверии поединка уверен в успехе. В частности, Перес заявил, что он не только победит Бриедиса, но и выиграет сам турнир.

«Этот бой — шанс всей моей жизни. Бой в Латвии — не проблема для меня. Я готов драться где угодно. Я уверен в себе и хорошо себя чувствую, с нетерпением жду поединка в Риге. У меня есть возможность стать чемпионом в первом же бою на турнире, так что о большем я даже не мог бы и просить.

Бриедис — сильный чемпион, но я ожидаю, что привезу чемпионский пояс домой. Для меня большая честь биться за трофей имени Мухаммеда Али и за звание абсолютного чемпиона в первом тяжёлом весе. Я тяжело работаю и посвящаю всего себя этому шансу. У меня большой опыт как в любителях, так и в профессионалах. Я считаю, что я лучший боксёр. Думаю, мне по силам выиграть турнир. Не вижу того, кто бы ещё мог это сделать. Я лучший боксёр первого тяжёлого веса в этом соревновании», — приводит слова кубинца BoxingScene.