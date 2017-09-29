Дэвид Хэй и Тони Беллью проведут матч-реванш 17 декабря в Лондоне

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах британец Дэвид Хэй и его соотечественник Тони Беллью проведут матч-реванш 17 декабря. Встреча этих боксёров состоится в рамках турнира, который планируется провести на арене О2 в Лондоне, сообщает Daily Star.



Первый поединок между этими спортсменами состоялся в марте текущего года и завершился досрочной победой Беллью в 10-м раунде. По ходу встречи Хэй травмировал ахиллово сухожилие и не смог продолжать поединок, в результате чего победа техническим нокаутом досталась его оппоненту.