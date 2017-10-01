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Уайлдер: надеюсь, Хэй в этот раз не получит травму и победит Беллью

1 октября 2017, воскресенье. 14:17 Бокс/ММА

Чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что Дэвид Хэй возьмёт реванш у Тони Беллью 17 декабря на O2 Arena в Лондоне. Хэй и Бэллью впервые встретились в марте этого года, и Тони одержал неожиданную победу в 11-м раунде. На концовке того поединка сказалась полученная Хэем травма ахилла — он фактически заканчивал бой на одной ноге.

«Думаю, Дэвид выиграл бы и первую встречу, если бы не травмировал ахилл. Сначала он смотрелся предпочтительнее, но в конце боя ходил-то с трудом. Надеюсь, в этот раз он не получит никаких травм. Я верю, что он победит. Однако он часто подвержён травмам, и это плохо.

Не могу сказать, что Бэллью был плох в том бою, но ничего особенного он не показывал. Думаю, ему лучше бы оставаться в лёгкой весовой категории. Но, по сути, и он, и Хэй — легковесы. Было бы интересно увидеть бой Беллью против настоящего тяжеловеса, потому что это будет совсем другой мир относительно того, к чему он привык», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

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Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Деонтей Уайлдер Дэвид Хэй
Новости. Бокс/ММА
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