Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисью Вердум проведёт встречу с представителями ЛГБТ-сообщества Лас-Вегаса после своих нелицеприятных высказываний в адрес Тони Фергюсона на испанском языке, задевших ЛГБТ-сообщество.



«Организация разочарована комментариями, сделанными Фабрисью Вердумом во время рекламных мероприятий в Лос-Анджелесе. Характер и смысл этих слов не отражает политику, которой придерживается UFC, и мы считаем подобное недопустимым, независимо от контекста их использования. Мы высоко ценим то, что Вердум принём свои извинения как организации, так и тем, кого могли задеть его слова.



Он обязан соблюдать Кодекс поведения атлетов как высококлассный спортсмен и образец для подражания. Учитывая этот проступок, Фабрисио согласился провести встречу с представителями ЛГБТ-сообщества Лас-Вегаса, предприняв шаги для усиления толерантности к ЛГБТ», — гласит официальное заявление UFC.