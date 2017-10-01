Кенни Портер: Головкин выиграл бой с Альваресом

Тренер и отец американского боксёра Шона Портера Кенни Портер прокомментировал итоги боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Напомним, что бой завершился вничью решением судей. По мнению Портера, победа в поединке должна была достаться казахстанскому бойцу Геннадию Головкину.



«Признать результат боя ничейным было допустимо, не спорю. Но, по моему мнению, победу одержал Головкин. Во всяком случае, я так увидел этот бой. Хотелось бы посмотреть на реванш», — приводит слова Портера-старшего Behind The Gloves.