Кортес: бой Макгрегор — Малиньяджи интересен болельщикам, это будет битва

Известный в прошлом рефери Джо Кортес считает, что поединок между Конором Макгрегором и Поли Малиньяджи просто необходимо провести. Ранее Малиньяджи неоднократно заявлял о желании провести бой с Макгрегором, к которому он испытывает неприязнь.

Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, однако в какой-то момент покинул лагерь ирландца, когда тот опубликовал фото со спарринга, на которых якобы отправил американца в нокдаун. Сам Поли утверждал, что оказался на канвасе после толчка.

«Я бы действительно хотел, чтобы этот бой состоялся, потому что болельщики хотели бы увидеть, что действительно произошло на том спарринге… Я могу сказать, что находился там (Кортес также помогал Макгрегору готовиться к бою с Мейвезером. — Прим. «Чемпионата») на протяжении всех 12 раундов, и там было много чего. Много болельщиков ММА и бокса хотят знать, что там было. И я могу вам сказать, что в этом бою будет битва. Я знаю, что это будет хороший бой. Он будет лучше поединка Мейвезера с Макгрегором…



Макгрегор доказал, что у него есть талант. Они должны свести на ринге Малиньяджи и Макгрегора. Думаю, это будет большой бой. Болельщики купят его», — цитирует Кортеса BoxingScene.