Малиньяджи: Альварес «убьёт» Макгрегора

Бывший чемпион мира Поли Малиньяджи посмеялся над высказываниями Джо Каваны, тренера Конора Макгрегора, назвавшего Сауля Альвареса одним из возможных соперников для своего подопечного в 2018 году. В августе этого года Макгрегор дебютировал на профессиональном ринге в поединке с Флойдом Мейвезером-младшим, от которого потерпел досрочное поражение.



«Макгрегор любит, чтобы его имя было на слуху, он является человеком, который любит, чтобы о нём говорили. Он — эгоист. Но если он говорит об Альваресе, то ему следует зарезервировать больничную палату на две-три недели, потому что, когда он проиграет, его свезут прямо туда. Это не рядовой бой, Макгрегор будет в нём „убит“, — цитирует Малиньяджи BoxingScene.