Вердум: мои отношения с Кадыровым касаются только MMA

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум рассказал о своих отношениях с президентом Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, отметив, что они не выходят за рамки спортивной составляющей.

«Мои отношения с Кадыровым — это только MMA. Политика — совсем другое. Мне не нравится та политика, которая проводится в Бразилии. Но я ничего не понимаю в этом деле.

Для Чечни я посол MMA, и если говорить об этом, то у меня есть там несколько крепких бойцов. Мне не сложно продолжать партнёрство с Кадыровым, потому что спорт и политика — две совершенно разные вещи», — приводит слова Вердума Bloody Elbow.