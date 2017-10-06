Ли удалось уложиться в лимит лёгкого веса, титульный бой с Фергюсоном состоится

Претенденту на звание временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевину Ли удалось уложиться в лимит весовой категории перед поединком с Тони Фергюсоном. Таким образом, титульный бой состоится.

Первоначально Ли показал вес в 156 фунтов, после разрешения врачей, бойцу позволили продолжить сгонку и дали ему на это ещё один час. Со второй попытки Ли уложился в лимит, его вес составил 154,5 фунта.

«Спортсмену даётся ровно час не после того, как он не сделал вес, а после того, как его осмотрели врачи. Правило часа стандартное, и это не преференция для Ли как участника главного боя. На его месте мог быть любой боец», — пояснили организаторы турнира.

Такое заявление было сделано в связи с тем, что не все журналисты поняли, почему Ли так долго не подходил к весам, ведь с момента первого взвешивания прошло больше часа.

За сутки до боя у Ли было более 8 кг лишнего веса. Встреча между Фергюсоном и Ли состоится в Лас-Вегасе на турнире UFC 216 в ночь с 7 на 8 октября.

Взвешивание UFC 216: Ли не сделал вес и ждёт вторую попытку