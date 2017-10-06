Взвешивание UFC 216: Ли не сделал вес и ждёт вторую попытку

В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 216. Главным его событием станет встреча за титул временного чемпиона организации в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Кевином Ли. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её результатам Тони Фергюсон уложился в лимит категории, показав 155 фунтов, в то время как Ли не сделал вес с первой попытки, потянув на 156 фунтов. После разрешения врачей Ли получил ещё один час на сгонку веса.

В соглавном событии турнира встретятся чемпион UFC Деметриус Джонсон и Рэй Борг. Первый показал на весах 125 фунтов, перевесив соперника, который оказался на 1 фунт легче. В рамках шоу бой проведёт также российский боец Магомед Бибулатов.

Он, как и его оппонент Джон Морага, уложился в лимит весовой категории, потянув на 126 фунтов. По результатам взвешивания был отменён поединок с участием Ника Ленца, который не сможет встретиться с Уиллом Бруксом по медицинским показаниям, сообщает MMA Fighting.

UFC 216. Взвешивание

Основной кард

Тони Фергюсон (155 фунтов) — Кевин Ли (156 фунтов)

Деметриус Джонсон (125) — Рэй Борг (124)

Фабрисиу Вердум (247) — Деррик Льюис (263,5)

Мара Борелла (126) — Калиндра Фариа (125)

Бенейл Дариуш (156) — Эван Данхем (156)

Предварительные бои

Бобби Грин (155) — Ландо Ванната (155,75)

Пирл Гонсалес (126) — Полиана Ботельо (115)

Уолт Харрис (251) — Марк Гудбир (244,5)

Джон Морага (126) — Магомед Бибулатов (126)

Талес Лейтес (185,5) — Брэд Таварес (185,5)

Мэтт Шнелл (126) — Марко Бельтран (126)